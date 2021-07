Grace Kellys ominöse Warnung an Diana, die sich bewahrheiten sollte

Für Diana soll Gracia Patricia bei ihrem ersten offiziellen Auftritt als die Verlobte des Prinzen von Wales keine aufmunternden Worte übrig gehabt haben. Sie soll die junge Aristokratin eindringlich gewarnt haben, dass sich ihre Situation nach der Hochzeit noch verschlechtern würde. "Mach dir keine Sorgen", soll der sarkastische Rat Grace Kellys an Diana gelautet haben. "Es wird noch viel schlimmer werden."

Diana fühlte spezielle Verbindung zu Gracia Patricia

Eine Prophezeiung, die sich bewahrheiten sollte. Diana selbst beschrieb ihre Begegnung mit Grace Kelly als "süß". Sie enthüllte gegenüber ihrem Biografen Andrew Morton auch, wie die Fürstin von Monaco ihr bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Verlobte von Prinz Charles geholfen hatte, nicht die Nerven zu verlieren. Sie habe sich damals sehr unwohl gefühlt und ein zu kleines Kleid getragen, zitiert der Royal-Experte Diana in seinem Buch "Diana: Her True Story - In Her Own Words".