Ende der Eiszeit? William und Harry tauschen SMS mit überraschendem Inhalt aus

Sie galt als "Königin der Herzen": An diesem Donnerstag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wollen ihre Söhne William (39) und Harry (36) in London eine Statue im Andenken an ihre 1997 gestorbene Mutter enthüllen. In Auftrag gegeben hatten die beiden Prinzen das Denkmal schon vor vier Jahren. Doch anders als damals gelten die einst unzertrennlichen Brüder inzwischen als schwer zerstritten.

Harry und William feiern Englands EM-Triumph

"Unsere Mutter hat so viele Menschen berührt. Wir hoffen, dass die Statue allen Besuchern des Kensington-Palastes hilft, über ihr Leben und ihr Vermächtnis nachzudenken", erklärten sie ursprünglich ihr Projekt. Wie die BBC unter Berufung auf Insider-Kreise berichtete, soll die Kommunikation zwischen den beiden mittlerweile aber auf ein Minimum beschränkt und von tiefem Misstrauen und Ärger geprägt sein.

Umso mehr überrascht es, dass William und Harry sich nun doch wieder anzunähern scheinen und in den Tagen vor der heutigen Enthüllung einer Statue zum Gedenken an ihre verstorbene Mutter Diana wieder angefangen haben sollen, miteinander zu sprechen.