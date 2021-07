An diesem Donnerstag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wollen ihre Söhne William (39) und Harry (36) in London eine Statue im Andenken an ihre 1997 gestorbene Mutter enthüllen. Zu Lebzeiten hatte die "Königin der Herzen" ihre Geburtstage aber lieber im Stillen zelebriert.

Diana bevorzugte es, ihren Geburtstag nicht zu feiern

Den Wirbel um ihre Person, der an besonderen Anlässen wie ihrem Geburtstag herrschte, habe Charles' erste Frau eher als Unannehmlichkeit als einen Grund zum Feiern betrachtet, schreibt Adels-Kenner Richard Kay in einem Artikel für die Daily Mail. Vor allem nach ihrer Trennung von Charles, als ihre beiden Söhne noch im Internat waren, sei sie oft alleine gewesen am 1. Juli. Und das sei Diana so auch lieber gewesen.

Das Entgegennehmen von Geschenken, Karten und Blumen im Palast bedeutete stundenlange zusätzliche Arbeit mit den Dankesbriefen, soll sie Kay zufolge einmal gesagt haben.

Mit nur 36 Jahren starb Lady Diana, auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit, als im August 1997 der Wagen, mit dem sie und ihr damaliger Freund Dodi Al Fayed unterwegs waren, auf der Flucht vor Paparazzi an einem Tunnelpfeiler in Paris zerschellte.