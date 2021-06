Auch sein zweiter Nachwuchs soll ein Mädchen sein. Die Ehe zwischen Engelson und Herzogin Meghan scheiterte 2013 wegen "unüberbrückbarer Differenzen" nach zwei Jahren.

Meghan und ihr heutiger Ehemann Prinz Harry sind inzwischen selbst zweifache Eltern - Tochter Lilibet Diana kam am 4. Juni in Kalifornien zu Welt. Das Paar hatte sich bereits im vergangenen Jahr mit seinem zwei Jahre alten Sohn Archie Harrison aus der engeren Königsfamilie zurückgezogen und war in die USA umgesiedelt. Seit einem Aufsehen erregenden Interview der beiden, bei dem sie sich über mangelnde Unterstützung der Royals und über Rassismus beklagten, ist das Verhältnis zur Königsfamilie getrübt.