Nach seiner Ankunft in Großbritannien unterzog sich der Enkel von Queen Elizabeth II. in seiner britischen Residenz Frogmore Cottage auf Schloss Windsor seiner vorgeschriebenen Corona-Quarantäne. Das Video anlässlich der virtuellen Diana-Preisverleihung wurde laut Daily Mail vor seiner Reise in seine Heimat in seinem Haus in Kalifornien aufgezeichnet.