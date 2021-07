Fremdgehgerüchte: Begehrte Charlène bereits hier gegen Albert auf?

So richtig glauben will man die Behauptungen des Insiders allerdings nicht. Vor Charlènes Reise nach Südafrika hatte sich das Paar noch regelmäßig als Einheit bei öffentlichen Auftritten gezeigt. Auf Instagram postete die Fürstin zudem immer wieder gemeinsame Schnappschüsse. Zu den Anschuldigungen gegen ihren Ehemann hat sich die 43-Jährige bisher nicht geäußert. In einem seltenen Interview mit Point du Vue, das einer Liebesbekundung an Albert gleich kam, stellte sie aber klar, dass sie grundsätzlich voll und ganz hinter ihrem Mann stehe. Als Charlène zu ihrer Rolle an der Seite des monegassischen Fürsten befragt wurde, sagte sie: "Wenn mein Mann Probleme hat, erzählt er mir davon. Ich sage ihm oft: 'Was auch immer passiert, ich stehe zu tausend Prozent hinter dir.'"

Sie werde ihn unterstützen, was auch immer er tue, "in guten wie in schlechten Zeiten", sagte die ehemalige Profisportlerin noch im Jänner dieses Jahres - also nur wenige Wochen nachdem Gerüchte um ein weiteres uneheliches Kind Alberts laut geworden waren.