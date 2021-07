Fürstin Charlène: Will sie dauerhaft in Südafrika bleiben?

Wie lange die ehemalige Profischwimmerin dem Fürstenhof noch fernbleiben wird, ist nach wie vor nicht bekannt. Klaschmagazine halten dennoch hartnäckig an einer möglichen Liebeskrise fest. Ein vermeintlicher Insider behauptet nun sogar, dass es Charlènes sehnlichster Wunsch sein soll, künftig vermehrt Zeit in ihrer Heimat zu verbringen.

Dieser deutete kürzlich gegenüber der Bild an, dass die Fürstin mit ihrem Fernbleiben vom Hof gar einen ausgeklügelten Plan verfolge. "Immer, wenn sie sich nach außen hin etwas merkwürdig verhält, will sie etwas von Albert", zitiert das deutsche Blatt seine Quelle. "Charlène wünscht es sich seit Jahren, ein Anwesen in ihrer südafrikanischen Heimat zu kaufen. Sie will, dass die Kinder ihre Wurzeln kennen."