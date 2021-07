"Leben im Goldfischglas": Albert besorgt um Fürstin Charlène

Seit Wochen verweilt Fürstin Charlène von Monaco nun schon in ihrer Heimat Südafrika. Nachdem im Mai bekannt wurde, dass sie an einer HNO-Infektion erkrankt sei, gab der Fürstenpalast bekannt, dass sich die ehemalige Profischwimmerin mehreren Eingriffen unterziehen müsse. Aus diesem Grund konnte die Fürstin von Monaco auch am 10. Hochzeitstag am 1. Juli nicht nach Monte Carlo zu ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern zurückkehren. Albert, indes, absolvierte zuletzt eine Reihe öffentlicher Auftritte im Alleingang.

Die Abwesenheit der Fürstin hatte zuvor für Spekulationen gesorgt. Selbst von einer Trennung war die Rede. Charlène dementierte Krisengerüchte aber und beteuerte erst vor wenigen Tagen, dass sie ihren Mann und die Kinder in Südafrika sehr vermisse.

Hadert Charlène mit dem Leben in der Öffentlichkeit?

Laut einer neuen Doku soll Albert einem mit ihm befreundeten Journalisten jedoch anvertraut haben, zu fürchten, seine Frau könnte mit dem Leben in der Öffentlichkeit hadern. Der neue Dokumentarfilm mit dem Titel "The Curse of Grace Kelly's Children" [z.dt.: "Der Fluch von Grace Kellys Kindern"] wird von Channel 5 am 10. Juli ausgestrahlt. Laut Daily Mail soll darin Journalist Joel Stratte-McClur behaupten, Fürst Albert II habe gegenüber Bedenken geäußert, dass Charlène mit dem Leben im Rampenlicht nicht zurecht kommen könnte.