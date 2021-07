Prinz George könnte seine Familie bald für lange Zeit verlassen müssen

Beide Prinzen sollen ihre Zeit im prestigeträchtigen Jungeninternat geliebt haben, bevor sie ihre Ausbildung im Elite-Eton in Windsor begannen. Ihre Mutter, die verstorbene Prinzessin Diana, soll dabei bemüht gewesen sein, jedes Gefühl von Heimweh abzuwehren. Sie soll ihre Söhne in Ludgrove häufig besucht haben. Prinz Charles hatte seine eigene Internatszeit übrigens einst als einsame und unglückliche Zeit empfunden. Er hatte - wie sein verstorbener Vater Prinz Philip - die Cheam School in Hampshire besucht. Der britische Royals-Experte Dermot Morrah behauptete einst, Charles habe Cheam gar als "Elend" bezeichnet.

Prinz George Alexander Louis of Cambridge - so Georges' vollständiger Name - hat gute Chancen, einmal König von Großbritannien zu werden. Nach Opa Prinz Charles und Vater Prinz William ist er der dritte in der Thronfolge.

Wie einst seine Mutter will Prinz William dafür sorgen, dass seine Kinder etwas vom Leben außerhalb der Palastmauern mitbekommen. Er spreche mit ihnen über Probleme wie Armut, wenn er sie morgens zur Schule fahre und draußen Obdachlose sehe, sagte William einmal in einem Beitrag der BBC. "Sie sind dann sehr interessiert und fragen: 'Warum kann er nicht nach Hause gehen?'", sagte der Prinz. William und seine Frau Kate haben neben George noch zwei Kinder: Charlotte (6) und Louis (3).

Diana, die 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, war sozial sehr engagiert. Sie hatte William und seinen Bruder Harry schon früh auf Besuche in Obdachlosenheimen mitgenommen. Er sei bei seinem ersten Besuch vielleicht acht oder zehn gewesen, sagte Prinz William. "Es hat tiefen Eindruck auf mich gemacht", sagte er. "Meine Mutter wusste, wie wichtig es ist, wenn man so aufwächst wie wir, dass man erkennt, dass es ein Leben außerhalb der Palastmauern gibt und dass man sieht, wie Menschen mit echten Problemen kämpfen."