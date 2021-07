Prinz Harrys Ultimatum setzt Queen Elizabeth unter Druck

Haben Prinz Harry und Herzogin Meghan mit den Plänen für die Taufe ihrer Tochter Lilibet Diana in eine schwierige Lage gebracht? Expertin Angela Levin behauptet, dass die Taufpläne der Sussexes aufgrund der Auswirkungen auf die Queen problematisch wären.

Harry bringt Queen mit Taufeinladung in schwierige Lage

Im Gespräch mit Mike Graham behauptete Levin in der Sendung TalkRadio, dass Meghan und Harry damit warten würden, einen Termin für die Taufe festzulegen, da sie unbedingt einen wählen wollen würden, an dem die Königin teilnehmen auch könnte. Die Forderung, die Taufe unbedingt in Anwesenheit der Monarchin feiern zu wollen, würde diese jedoch unter Druck setzen. Die Königin habe der Royal-Kennerin zufolge möglicherweise ursprünglich gar nicht geplant, an der Zeremonie teilzunehmen. Jetzt stehe sie unter Zugzwang.

Die Pläne der Sussexes würden Druck auf die Queen ausüben und diese in eine schwierige Lage bringen. Die Monarchin nimmt eigentlich nicht immer an Feiern von Personen teil, die in der Thronfolge weiter unten stehen. So war die Königin auch nicht bei Prinz Louis' Taufe, dem dritten Kind von Prinz William und Kate, anwesend. "Es ist keine boshafte Sache, sie macht das manchmal einfach nicht, weil sie nicht nah genug an der Krone sind", erklärt die Kennerin des britischen Königshauses.

Zuletzt wurde behauptet, die Sussexes könnten ihre Tochter ganz traditionell in Windsor taufen lassen. Auch Meghans und Harrys Sohn Archie wurde bereits hier getauft.

"Harry hat mehreren Leuten erzählt, dass sie Lili in Windsor taufen lassen wollen, genau wie ihren Bruder", zitierte Eden Confidential vor einigen Tagen eine Quelle aus Harrys Umfeld. In Anbetracht der Corona-Pandemie hätte es das Paar mit der Taufe aber nicht eilig. "Sie warten gerne, bis die Umstände es zulassen", so der Insider weiter.