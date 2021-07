Überraschungs-Geschenk von Queen: So feierte George 8. Geburtstag

Prinz George, der älteste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate, ist am 22. Juli acht Jahre alt geworden. Der Mini-Royal soll eine "wunderbare" Zeit gehabt haben, als er seinen großen Tag mit seiner Familie gefeiert hat, so ein Insider gegenüber Us Weekly.

Wie Prinz George seinen Geburtstag verbracht hat

Glücklicherweise wird sein Geburtstag in den Sommerferien gefeiert. "Es ist wirklich schön für ihn, weil es im Moment keine Schule gibt. Er ist im Urlaub", plaudert die Quelle aus dem Umfeld der Cambridges aus.

Von Mama Kate und Papa William gab es eine Überraschung in Form einer besonderen Torte. "Kate und William überraschten George mit einem Fußballkuchen", heißt es. Herzogin Kate hatte schon vor ein paar Jahren einmal verraten, dass es ihr ein Anliegen ist, ihre Kinder an deren Geburtstagen mit selbstgebackenen Kuchen zu verwöhnen.