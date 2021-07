Prinz Georg wird 8 Jahre alt: Auf diese Tradition besteht Herzogin Kate

Am 22. Juli haben Prinz William und Herzogin Kate Grund zu feiern: Da wird ihr ältester Sohn, Prinz George, nämlich acht Jahre alt. Besondere Anlässe wie diese feiern die Cambridges für gewöhnlich privat. In der Vergangenheit hat das Herzogpaar aber bereits so manch Detail darüber ausgeplaudert, wie die Geburtstage ihrer drei Kinder zelebriert werden.

Herzogin Kate bäckt Geburtstagskuchen für Kinder selbst

So ließ Herzogin Kate im Jahr 2019 durchblicken, dass sie die Vorbereitungen auf die Feiern gerne selbst in die Hand nimmt. "Ich liebe es, den Kuchen zu backen", hatte die Herzogin von Cambridge damals bei einem Auftritt verraten. "Es ist eine Tradition geworden, dass ich bis Mitternacht mit lächerlichen Mengen an Kuchenmischung und Zuckerguss wach bleibe und viel zu viel mache. Aber ich liebe es", hatte sie verraten. Dass es für George zu seinem achten Geburtstag nun auch einen von seiner Mama selbstgebackenen Kuchen geben wird, ist also sehr wahrscheinlich.

Wie genau der Mini-Royal seinen besonderen Tag verbringen wird, ist bisher nicht bekannt. Vor zwei Jahren berichtete das Hello!-Magazin, dass William und Kate zu seinem sechsten Geburtstag eine Fußball-Party für George und seine Klassenkameraden im Kensington Palace organisiert hatten, bevor die Cambridges anschließend zu den gemeinsamen Sommerferien nach Mustique aufbrachen. Kurz vor seinem achten Geburtstag durfte George, der wie sein Papa als großer Fußball-Fan gilt, bei der diesjährigen EM zusammen mit sein erstes England-Spiel im Wembley-Stadion besuchen. Fleißig feuerte er die englische Mannschaft an, als diese beim einen 2:0 Sieg gegen Deutschland errang.