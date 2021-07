Prinz George: Spitzname für Camilla verrät, was er wirklich von ihr hält

Wir kennen die offiziellen Titel und Anreden der Mitglieder der königlichen Familie, hinter verschlossenen Palastmauern sind diese aber nicht gebräuchlich. Die meisten Royals haben persönliche Spitznamen, die privat in Gebrauch sind. Man denke nur an Königin Elizabeth II., die in der Familie seit ihrer Kindheit Lilibet genannt wird. Ein Spitzname, den ihr Enkel Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan der Queen zu Ehren kürzlich gar als Namen für ihre neugeborene Tochter wählten. Übrigens: Harrys Bruder William soll seine Großmutter als Kind einst als "Gary" bezeichnet haben. Und auch die neue Generation junger Royals hat ihre eigenen Spitznamen für ihre Großeltern.

Herzogin Camilla alias GaGa

So soll Prinz Charles' Ehefrau Camilla, die 2005 in die Familie eingeheiratet hatte, von Williams Sohn Prinz George und seinen Geschwistern Charlotte und Louis nicht etwa mit "Oma" oder "Großmutter" angesprochen werden. Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun erzählte Camilla einst ausgerechnet Pop-Superstar Lady Gaga am Rande eines Auftritts im Jahr 2016, dass ihre Stief-Enkelkinder sie auch "GaGa" nennen. Die Kinder und Camilla dürften dementsprechend eine entspannten Umgang miteinander pflegen.

Von Camilla wird aber erwartet, dass sie das Leben ihrer Stiefenkel maßgeblich beeinflussen wird, sobald Prinz Charles den Thron besteigt. Die Royals-Kommentatorin Natalie Rankin von The Talko ist der Meinung, sie werde die jungen Royals künftig verstärkt auf ihre zukünftigen Rollen vorbereiten. "Von hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie wie Prinzessin Anne und Camilla wird erwartet, dass sie ihre die Anzahl ihrer eigenen Pflichten erhöhen, bis die Kinder von Kate und William alt genug sind, um eigene königliche Aufgaben zu übernehmen", so Rankin.