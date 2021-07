Warum Prinz Charles seine Pläne für die Königsfamilie nicht der Queen erzählen darf

Der britsche Prinz Charles blickt einer Zukunft als König entgegen. Auf seine neue Rolle soll er sich längst vorbereitet - und Pläne geschmiedet haben. So soll Charles schon lange vorhaben, das Königshaus personell zu verkleinern. In den vergangenen Jahren hat die Firma - so nennen sich die Royals intern - ohnehin gleich drei "Mitarbeiter" verloren: Harry und Meghan leben mit Sohnemann Archie und Tochter Lilibet in den USA, Prinz Andrew ist zudem in den Missbrauchsskandal um den US-Millionär Jeffrey Epstein verwickelt.