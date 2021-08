Diese Sache über Prinz Georges Zukunft bereitet William & Kate Kopfzerbrechen

Sein Urgroßvater, der Herzog von Edinburgh, war bekennender Fan dieser Fahrzeuge - sogar sein Sarg wurde auf einem von ihm mitdesignten Modell des Autos transportiert.

William und Kate: Sorgen wegen Social Media

Das öffentlichte Interesse an George wächst mit jedem Lebensjahr. Eine namentlich nicht Quelle sagte Us Weekly, dass der Herzog und die Herzogin von Cambridge, wie die offiziellen Titel von William und Kate lauten, aber besonders besorgt um ihren ältesten Sohn sind, der nach seinem Vater und seinem Großvater Charles an dritter Stelle in der Reihe der britischen Thronfolger steht. "Natürlich sind William und Kate nervös, was die Zukunft für George bereithält", sagte der Insider dem Magazin. "Er wächst in einer anderen Ära auf als seine Eltern. Die Zeiten haben sich geändert. Als William und Kate Kinder waren, gab es weder soziale Medien noch Internet-Trolle."