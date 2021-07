Georges 8. Geburtstag: Herzogin Kate veröffentlicht Foto mit rührender Bedeutung

Laut Daily Mail soll es sich bei dem Bild um eine versteckte Hommage an Georges Urgroßvater, dem am 9. April verstorbenen Duke of Edinburgh, handeln. Auf dem Foto sitzt George auf der Motorhaube eines Land Rovers. Philip, der nur wenige Monate vor seinem 100. Geburtstag starb, fuhr regelmäßig Land Rover. Auch seine letzte Reise trat er in einem Geländewagen an. Einer seiner letzten Wünsche war es, in einem von ihm selbst designten Land Rover in die St. George Kapelle auf Schloss Windsor gefahren zu werden. Mit seinem typisch trockenen Humor soll er seiner Frau, der Queen, erklärt haben: "Stopft mich einfach in einen Land Rover und fahrt mich nach Windsor."

Die Aufnahme von Prinz George auf einem Land Rover sitzend wird von britischen Medien als eine ergreifende Hommage an seinen Urgroßvater gewertet, der Zeit seines Lebens ein großer Technik-Fan war und selbst im hohen Alter noch selbst Auto fuhr - bis er nach einem Unfall nahe des königlichen Landsitzes Sandringham im Jänner und danach folgenden heftigen Kritik, mit 97 Jahren den Führerschein abgab.