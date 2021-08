"Versnobbte Sticheleien": Herzogin Kate schikaniert am Hof

Spätestens seit dem Oprah-Interview der Sussexes weiß man, wie schwer es Herzogin Meghan fiel, sich an die strengen Richtlinien im britischen Königspalast zu gewöhnen, nachdem sie in die Royal Family hineingeheiratet hatte. Doch auch ihre Schwägerin, Catherine Middleton, wurde das Leben an Williams Seite zuweilen schwergemacht. Auch sie soll einen schweren Start am königlichen Hof gehabt haben. Grund dafür war ihre Mutter Carole Middleton, die einigen Höflingen zufolge einfach zu bürgerlich war.

Kate litt unter Sticheleien am britischen Hof

Wie der britische Mirror berichtet, soll die ehemalige Flugbegleiterin und jetzige Selfmade-Millionärin von den Höflingen einst regelrecht verspottet worden sein. Man habe Kates Mutter als "unglaublich bürgerlich" - und damit als nicht vornehm genug für das Königshaus gehalten.

Unter den "versnobbten Sticheleien" soll Kate sehr gelitten haben. Der Tratsch habe sie sehr verletzt und sie habe sich zunehmend isoliert gefühlt. Kate habe versucht, die abfälligen Bemerkungen über ihre Familie wegzulächeln. Lange Zeit habe sie aber Angst gehabt, von den aristokratischen Kreisen, in denen sich William bewegte, nie akzeptiert zu werden.