Prinz William und Herzogin Kate: "Schwierige Zeit"

In den vergangenen Monaten sah sich das britische Königshaus mit einer Reihe an Herausforderungen konfrontiert. Nur wenige Tage vor Philips Tod hatten Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Oprah-Interview, in dem sie dem Palast mangelnde Unterstützung und rassistische Untertöne vorwarfen, für Wirbel gesorgt. Später teilte Harry bei weiteren Auftritten gegen die Königsfamilie aus. Zum Begräbnis von Prinz Philips Tod reiste Harry dann von Kalifornien nach Großbritannien. Ein klärendes Gespräch mit seiner Familie soll aber ausgeblieben sein. Zuletzt hatte Prinz Andrew für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Der Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein in den USA zieht das britische Königshaus ungewollt ins Rampenlicht. Andrew habe sie als Minderjährige missbraucht, behauptet die US-Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre - und hat in New York Klage gegen den mittleren Sohn von Queen Elizabeth II. eingereicht.

Für die ohnehin schon erschöpfte und trauernde Königin dürfte dies eine Belastungsprobe darstellen. Vor allem jetzt, da sie die Krise ohne ihren Ehemann bewältigen muss.