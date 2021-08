Bizarres Gerücht um Fürstin Charlène

Fürstin Charlène erholt sich aktuell von einer vierstündigen Operation, der sich sich am Freitag in Südafrika unter Vollnarkose unterziehen musste. "Wir denken voller Zärtlichkeit an sie", gab ihr Ehemann in einem offiziellen Statement später bekannt. Er und die gemeinsamen Zwillinge Gabriella und Jacques werden von Monaco nach Südafrika reisen, um während der Erholungszeit bei ihr zu sein. Seit Monaten befindet sich Charlène nun schon in Südafrika - was zuvor Gerüchte um eine Ehekrise ausgelöst hatte. Der Grund für den langen Aufenthalt in ihrer Heimat seien aber gesundheitliche Probleme, wie der Fürstenpalast erklärte. Aufgrund einer Nebenhöhlenentzündung und damit verbundenem Ohrendruck könne sie nicht nach Monaco zurückfliegen. Charlène war im März nach Südafrika gereist und wollte ursprünglich nur einige Tage bleiben. Zuletzt meinte sie, vermutlich im Oktober die Heimreise antreten zu können.

Charlène in den Fängen einer spirituellen Seherin?

Die Gerüchte um die Fürstin reißen aber weiterhin nicht ab. In den sozialen Medien sorgt ihr langer Aufenthalt in Südafrika weiterhin für Spekulationen. Es hagelt aber auch Vorwürfe. So werfen manche User der ehemaligen Profischwimmerin vor, sie würde ihre Kinder zu lange alleine lassen. Nun macht ein neues, ziemlich skurriles Gerücht die Runde. Wie die farnzösische Wochenzeitschrift Paris Match behauptet, soll nicht nur ihre gesundheitliche Beeinträchtigung zu einer Verlängerung ihres Südafrika-Aufenthaltes sein. Bei ihren Entscheidungen soll sich Charlène von einer Wahrsagerin beeinflussen lassen.