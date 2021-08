Meghan und Harry erheben Vorwürfe gegen die Queen

Das Ehepaar hatte darin gegenüber dem Königspalast Rassismusvorwürfe erhoben und der "Firma" mangelnde Unterstützung bei Meghans mentalen Problemen vorgeworfen. Die Queen erklärte daraufhin in einem Statement: "Die ganze Familie ist traurig darüber, wie schwierig die vergangenen Jahre für Harry und Meghan gewesen sind." Sie merkte aber auch trocken an, dass die Königsfamilie möglicherweise eine andere Sicht auf die Dinge habe. "Die aufgeworfenen Fragen, insbesondere jene zum Rassismus, machen betroffen. Obwohl einige Erinnerungen variieren können", so die Queen nach dem brisanten Oprah-Interview. Dennoch stellte sie klar, dass die Vorwürfe ernst genommen "und von der Familie privat behandelt" werden.

Hat Queen zu wenig in Bezug auf Rassismusvorwürfe unternommen?

Die Bemerkung der Königin, dass einige Erinnerungen auseinandergehen können, sollen Meghan und Harry alles andere als positiv aufgefasst haben. "Dieser Kommentar blieb von dem Paar nicht unbemerkt. Laut einer engen Quelle zeigten sie sich 'nicht überrascht', dass nicht die volle Verantwortung übernommen wurde", zitieren die Autoren der Sussex-Biografie das Ehepaar unter Berufung auf einen Insider.