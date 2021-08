Prinz Harry könnte bald mit unliebsamen Gästen vor der Tür der Queen stehen

Aktuell haben Prinz Harry und Herzogin Meghan aber noch ein anderes Projekt offen: Sie produzieren für den Streaming-Dienst Netflix ihre erste Animations-Serie. Über seine Stiftung Archewell gab das Paar Mitte Juli das geplante Projekt mit dem Arbeitstitel "Pearl" bekannt. Es geht um die Abenteuer eines 12-jährigen Mädchens, das auf seinem Weg von historisch wichtigen Frauen geprägt wird. Wie viele junge Mädchen müsse auch ihre kleine Heldin zahlreiche Herausforderungen meistern, schrieb Herzogin Meghan in einer Mitteilung. Sie ist als Schöpferin und ausführende Produzentin an Bord. Unter den Mit-Produzenten ist David Furnish, Ehemann von Elton John, der an dem Computeranimationsfilm "Gnomeo und Julia" mitwirkte. Im vorigen Herbst hatten Harry und die Ex-Schauspielerin Meghan ("Suits") einen Deal mit Netflix über Filme, Serien und Angebote für Kinder verkündet.

Das Paar lebt im kalifornischen Santa Barbara mit seinen beiden Kindern Archie (2) und der im Juni geborenen Tochter Lilibet. Sie hatten sich im vergangenen Jahr aus der engeren Königsfamilie zurückgezogen und waren in die USA übersiedelt. Es dürfte vor allem seine verlorene Rolle im Militär sein, der Prinz Harry bis heute am meisten nachtrauert. Nach seinem jahrelangen Dienst mit Einsätzen in Afghanistan hatte er stets engen Kontakt zur Armee gehalten.