Beunruhigung wegen Queen Elizabeth: "Sache ist ernster"

Der britische Adels-Experte Charles Rae vermutet aber, dass die Dramen um Harry, Meghan und Andrew der Queen sehr zusetzen. "Ich glaube nicht, dass es ihr im Moment besonders gut geht, um ganz ehrlich zu sein. Die Sache mit Harry und Meghan ist schon schlimm genug, aber jene mit Prinz Andrew ist zehnmal ernster", zitiert Rae die britische Zeitung Daily Express. Andrew werde "nie wieder zu öffentlichen Aufgaben zurückkehren", heißt es.

Zuletzt hatten britische Boulevardmedien sorgenvoll unter Berufung auf angebliche Insider berichtet, die Queen befinde sich nach wie vor im Trauerprozess. Zudem sei sie laut The Sun "unglaublich müde". Auch die Ankündigung von Prinz Harrys neuem Buchvertrag soll ihr zugesetzt haben. "Sie konnte es kaum erwarten, wegzukommen", heißt es über die Königin, um deren Wohlergehen in manchen Medien gebangt wird.

Üblicherweise wird die Queen auf Schloss Balmoral von verschiedenen Mitgliedern der Familie besucht, die ihr jeweils eine Weile Gesellschaft leisten. Ihr Ehemann Prinz Philip - bisher im Urlaub immer an ihrer Seite - war im April im Alter von 99 Jahren gestorben. Die königliche Residenz in Schottland gilt als Lieblingsort der Queen, an dem sie mit Philip ihre glücklichsten Zeiten verbracht haben soll.