Streit um Enkel: Meghans Vater droht seiner Tochter und Harry mit Gericht

Sollten sich Meghan und Harry weiterhin weigern, ihm den Kontakt zu seinen Enkeln zu verwehren, könnte es sogar zu einem Streit vor Gericht kommen. "Ich werde die kalifornischen Gerichte in naher Zukunft um das Recht bitten, meine Enkelkinder zu sehen", verkündete Thomas Markle nun gegenüber Fox News. Ob er seiner Drohung auf Taten folgen lassen wird, bleibt abzuwarten.

Zu seiner Tochter hat Thomas Markle seit Meghans Hochzeit keinen Kontakt. Seine Enkel hat er noch nie persönlich gesehen.

Meghan hatte sich von ihrem Vater distanziert, als Thomas Markle vor Meghans Hochzeit mit Harry mit gestellten Paparazzi-Fotos für Schlagzeilen sorgte.

In einem Brief, aus dem die Daily Mail Auszüge veröffentlichte, richtete Meghan enttäuschte Worte an ihren Vater. "Deine Taten haben mein Herz in Millionen Teile zerbrechen lassen", schrieb die frühere Schauspielerin in Bezug auf Markles Zusammenarbeit mit der Presse. Seitdem herrscht zwischen Vater und Tochter Funkstille.