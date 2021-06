Meghans Vater bettelt darum, Enkelin zu sehen - und droht, auszupacken

Meghan hatte sich von ihrem Vater distanziert, als Thomas Markle vor Meghans Hochzeit mit Harry mit gestellten Paparazzi-Fotos für Schlagzeilen sorgte.

In einem Brief, aus dem die Daily Mail Auszüge veröffentlichte, richtete Meghan enttäuschte Worte an ihren Vater. "Deine Taten haben mein Herz in Millionen Teile zerbrechen lassen", schrieb die frühere Schauspielerin in Bezug auf Markles Zusammenarbeit mit der Presse. Seitdem herrscht zwischen Vater und Tochter Funkstille. Meghans Wunsch, ihre Privatsphäre zu respektieren, erfüllte Thomas Markle aber nicht. Immer wieder tritt er in TV-Shows auf, um über seine zerrüttete Beziehung zu seiner Tochter zu sprechen und schmutzige Wäsche zu waschen.