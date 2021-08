"Genug ist genug": Queen schaltet Anwälte gegen Meghan und Harry ein

In der AppleTV-Doku "The Me You Can’t See" sprach Williams Bruder offen darüber, wie sehr ihn die royalen Pflichten und das Leben in der Öffentlichkeit belastet haben. Auch darüber, wie schlecht es Meghan wirklich ging, nachdem sie in die Königsfamilie eingeheiratet hat, hat Harry in der Doku noch einmal ausführlich gesprochen. In seinen angekündigten Memoiren wolle er ein weiteres Mal seine Sicht der Dinge schildern, die unter anderem zu seinem Rücktritt aus der ersten Reihe der Royals geführt haben und offen auf die "Höhen und Tiefen" in seinem Leben eingehen.