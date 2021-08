Prinz Charles: Große Liebe Camilla muss jetzt stark sein

Die Briten lehnten Camilla aber lange Zeit ab, weil sie als Geliebte von Prinz Charles die Gegenspielerin der beliebten Prinzessin Diana war. Wenn Charles König wird, soll sie mit "Ihre Königlichen Hoheit, die Prinzessin-Gemahlin" (Her Royal Highness Princess Consort) angesprochen werden. Eigentlich ist für die Ehefrau eines britischen Königs der Titel Queen Consort vorgesehen. Seitdem hat sich viel getan - Camilla hat es mittlerweile in die Herzen vieler Briten geschafft und stark an Beliebtheit gewonnen. Welchen Titel Herzogin Camilla wirklich tragen wird, wenn Charles den Thron besteigt, steht also noch nicht fest. Bisher hatten die Frauen eines britischen Königs auch immer dessen Titel übernommen. Camilla hatte einst allerdings gesagt, sie wolle keine "Königin" sein.

Harry und Meghan leben mit ihrem zwei Jahre alten Sohn Archie und der wenige Wochen alten Tochter Lilibet inzwischen im kalifornischen Santa Barbara. Unter anderem klagten sie über unfaire Berichterstattung und Übergriffe auf ihre Privatsphäre aus Teilen der Boulevardpresse. Das Paar hatte im Frühjahr in einem weltweit beachteten Interview auch schwere Vorwürfe, darunter Rassismus, gegen das Königshaus erhoben.