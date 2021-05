Camillas Zukunft ungewiss: Familienmitglied will nicht, dass sie Königin wird

Charles wird dann als König auf dem Thron sitzen, welchen Titel seine Frau dann tragen wird, ist noch unklar. Bisher hatten die Frauen eines britischen Königs auch immer dessen Titel übernommen. Camilla hatte einst allerdings gesagt, sie wolle keine "Königin" sein. Das Büro von Prinz Charles hatte bereits vor der Hochzeit des Paars im Jahr 2005 bekanntgegeben, Camilla werde nach der Krönung von Charles den Titel "Prinzessin Gemahlin" tragen. Als Grund nannten Beobachter unter anderem, dass Charles und Camilla schon einmal verheiratet waren.

Wird Camilla (doch noch) Queen Consort?

Die Briten lehnten Camilla zudem lange Zeit ab, weil sie als Geliebte von Charles die Gegenspielerin der beliebten Prinzessin Diana war. Wenn Charles König wird, soll sie also mit "Ihre Königlichen Hoheit, die Prinzessin-Gemahlin" (Her Royal Highness Princess Consort) angeredet werden. Eigentlich ist für die Ehefrau eines britischen Königs der Titel Queen Consort vorgesehen. Seitdem hat sich viel getan - Camilla hat es mittlerweile in die Herzen vieler Briten geschafft und stark an Beliebtheit gewonnen.

Auch ihr Sohn Tom Parker Bowles soll laut der britischen Zeitung The Times der Meinung sein, dass sie doch noch den Königinnen-Titel erhalten könnte, da das letzte Wort über ihre künftige Rolle noch nicht gesprochen worden sei. "Es wurde noch nicht entschieden", sagte er.

Trotzdem soll mindestens ein Mitglied aus Camillas Familie vehement dagegen sein - aus Angst vor einer negativer Beurteilung. In ihrem Buch "The Duchess" schreibt die Royals-Biografin Penny Junor, dass man innerhalb der Familie starke Bedenken habe, wie mit Camilla umgegangen werden könnte.

"Ich möchte, dass es ihr gut geht und ich mache mir Sorgen", wird besagtes - namentlich nicht genanntes Familienmitglied zitiert. Junor selbst meint, "wenig Zweifel" daran zu haben, dass Charles "stolz" und dankbar dafür sei, was Camilla für ihn getan und geopfert habe, und dass er daher auf den höherwertigen Titel bestehen würde. Allerdings: "Freunde und Familie wissen, dass sie das nicht will - das hat sie auch gesagt. Sie ist in dieser Position wegen der Liebe zum Mann, nicht wegen des Wunsches, etwas anderes als eine Unterstützung für ihn zu sein."