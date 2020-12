Was man über die Affäre von Charles und Camilla schon vergessen hat

Charles und Camilla: Der Anfang

"The Crown" hat bereits zahlreiche Preise gewonnen, darunter Emmys und Golden Globes. In der Serie, deren vierte Staffel aktuell abrufbar ist, geht es um reale historische Ereignisse. Die privaten Gespräche sind aber Fiktion. Die "Mail on Sunday" hatte mit Verweis auf enge Vertraute des Prinzen über wütende Reaktionen der Royals berichtet. Fakt ist: Bei einem Polospiel in Windsor unweit von London nahm 1970 alles seinen Lauf. Charles und Camilla lernten sich kennen, es war der Beginn einer großen Liebe. Wenig später soll Camilla, damals Anfang 20, freimütig auf ihn zugegangen sein: "Meine Urgroßmutter war die Geliebte deines Ururgroßvaters, wie wär's mit uns?", lautet ein ihr zugeschriebenes Zitat. Angeblich funkte es sofort. Doch das Paar beendete die Beziehung, als Charles zur Navy ging.