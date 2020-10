Pompöse "Zwischenlösung": Camilla gewährt Einblick in Charles' Londoner Luxus-Residenz

Übergangslösung Clarence House

Die neoklassizistische Residenz liegt in der Nähe des Buckingham-Palastes in der Londoner Innenstadt. Das Herrschaftshaus war für sechs Millionen Pfund (knapp neun Millionen Euro) renoviert worden, bevor Charles einzog. Davon stammen 4,4 Millionen Pfund (6,25 Mill. Euro) aus Steuermitteln, was zu Unmutsäußerungen unter linksliberalen Politikern führte. Ein Sprecher von Charles sagte zu den Ergebnissen der Renovierungsarbeiten damals: "Der Prinz ist sehr zufrieden". Der wesentlich ältere und verwinkelte St. James-Palast, wo er zuvor lebte, hatte ihm nie gefallen.