Prinzessin Anne: Fragte sie nach Archies Hautfarbe?

Der Palast hat sich zu den Behauptungen von Lady Colin Campbell bisher nicht geäußert. Ob wirklich Prinzessin Anne diejenige war, deren Aussage die Sussexes derart verletzte, wurde also nicht offiziell bestätigt.

Wer ist Lady Colin Campbell?

High Society Lady Colin Campbell ist für ihre scharfe Zunge und ihre nicht immer diplomatischen Aussagen bekannt. Ob sie eine wirklich zuverlässige Quelle ist, ist fraglich.

Knapp ein Jahr nach Prinzessin Dianas Tod am 31. August 1997 veröffentlichte Lady Colin Campbell das Buch "The Real Diana", in dem sie über Dianas Liebhaber, ihre Wutanfälle, Bulimie-Episoden und von einer angeblichen Abtreibung berichtete. Sie besteht darauf, dass ihre Schilderungen auf langjährigen Recherchen in den Kreisen der königlichen Familie beruhen, obwohl ihr von ihren Kritikern vorgeworfen wird, unbewiesene Gerüchte zu verbreiten.

So stellte die Autorin 2012 in ihrem Buch "The Queen Mother, The Untold Story of Elizabeth Bowes-Lyon, Who Became Queen Elizabeth the Queen Mother" unter anderem die haarsträubende Behauptung auf, Elizabeth Bowes-Lyon - besser bekannt als Queen Mum - sei nicht die Tochter von Lady Cecilia Nina Cavendish-Bentinck, sondern die Tochter einer französischen Köchin namems Marguerite Rodière gewesen. Konkrete Beweise gab es dafür keine.

Außerdem lästerte Lady Colin Campbell schon öfter völlig unverhohlen über Herzogin Meghan. So schreibt sie in ihrem Buch "Meghan and Harry: The Real Story" unter anderem über Harrys Ehefrau: "Meghans ganzes Leben ist ein Schauspiel. Da sie schon immer ein Star sein wollte, hat sie diesen Hang zur Übertreibung."