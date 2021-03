Versehentlich Sprachnachricht geschickt: Meghan bricht mit britischer Freundin

Herzogin Meghan scheint beim Chatten mit Freunden eine Angewohnheit zu haben: Wie Journalistin Charlotte Griffiths in einem Artikel für die Daily Mail berichtet, soll die Herzogin von Sussex auf Whatsapp und Co. liebend gerne Emojis verwenden. Doch ausgerechnet diese scheinbar harmlose Gewohnheit soll die 39-Jährige eine Freundschaft gekostet haben.

Meghan bricht wegen Emoji-Nachricht mit Freundin

Griffiths will herausgefunden haben, dass sich Meghan mit einer britischen Freundin wegen ebendieser Kleinigkeit verstritten haben soll. Den Namen besagter Freundin könne sie nicht preisgeben, berichtet die Klatschkolumnistin. Eine Quelle habe ihr aber folgendes gesteckt: "Eine britische Freundin von Meghan hat sich mit ihr gestritten, weil Meghan all diese Nachrichten mit vielen Emojis geschrieben hat. Die Freundin diktierte eine WhatsApp-Sprachnachricht mit den Worten: 'Gott, Meghan ist so nervig mit all ihren Emojis, dass sie mir immer wieder all diese Emojis schickt.'"