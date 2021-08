Albert und Charlène in Wahrheit getrennt? Verzweifelter Ablenkungs-Versuch

Fürstin Charlène erholt sich derzeit nach einer vierstündigen Operation unter Vollnarkose in Südafrika. Sie werde wohl erst im Oktober zurück nach Monaco reisen können, hatte sie zuvor erklärt, da sie aufgrund einer Nebenhöhlenentzündung nicht fliegen dürfe. Details zu ihrer Operation wurden vom Palast allerdings keine bekannt gegeben. Im März war Charlène nach Südafrika gereist. Eigentlich wollte sie nur wenige Tage in ihrer Heimat bleiben. Inzwischen lebt sie aber nun schon seit Monaten getrennt von ihrem Ehemann Albert und den gemeinsamen Kindern. Albert hatte seine Frau zusammen mit den Zwillingen bisher nur ein einziges Mal besucht. Auch seinen 10. Hochzeitstag am 1. Juli hatte das Fürstenpaar getrennt verbracht. Aufgrund der räumlichen Distanz des Fürsten und seiner Frau waren in den vergangenen Wochen Trennungsgerüchte laut geworden. Boulevardmedien und Internet-User äußerten die Vermutung, dass Charlène ihre gesundheitlichen Probleme als Vorwand benutzen würde, um nicht zurück an den Fürstenhof reisen zu müssen.

PR-Team von Albert und Charlène geht in Liebes-Offensive

Ende Juli sah sich der Palast dann erstmals gezwungen, eine Stellungnahme zu dem langen Südafrikaaufenthalt der Fürstin bekannt zu geben. Man erklärte, dass die ehemalige Profischwimmerin bereits mehrere OPs hinter sich habe. "Das medizinische Team der Fürstin wies sie an, nicht nach Monaco zurückzukehren, da sie sich noch weiteren Eingriffen unterziehen und erholen muss", lautete das offizielle Statement. Charlène selbst betonte daraufhin in Interviews, dass ihr Mann und ihre Kinder in dieser "herausfordernden Zeit" eine große Stütze seien. Sie würde ihre Familie sehr vermissen, beteuerte die Fürstin - wohl auch, um Trennungsgerüchte indirekt zu dementieren.

Der Fürstenpalast gibt sich seit Wochen große Mühe, die Gerüchte um eine Ehekrise zu zerstreuen. Die Tatsache, dass das Paar dieses Jahr sein zehnjähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert hat, nahm man zum Anlass, um auf der offiziellen Facebook-Seite des monegassischen Fürstenpalastes regelmäßig Videos zu posten, welche an die Liebesgeschichte des Ehepaares erinnern. Zusätzlich werden die wichtigsten Meilensteine ihrer Beziehung geschildert. Auch auf dem offiziellen Instagram-Account der Grimaldis "Palais Princier de Monaco" werden seit dem 1. Juli Erinnerungen geteilt, wie jene an Alberts und Charlène Hochzeit oder die Geburt ihrer gemeinsamen Kinder Jacques und Gabriella. Das PR-Team des Fürstenpalastes hat inzwischen neun Videos veröffentlicht, in denen rückblickend auf die wichtigsten Ereignisse in Charlènes' und Alberts gemeinsamen Leben geblickt wird.