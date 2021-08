Grace-Kelly-Cousine: "Scheidung von Albert und Charlène steht unmittelbar bevor"

Christa Mayrhofer-Dukor, die vermeintliche österreichische Cousine von Grace Kelly, hat mit der italienischen Zeitschrift Oggi über die Beziehung von Fürstin Charlène von Monaco und Fürst Albert gesprochen und dabei eine düstere Prognose abgegeben.

Vermeintliche Grace-Kelly-Cousine: "Scheidung steht unmittelbar bevor"

Seit März lebt Charlène nun schon ohne ihren Ehemann und den gemeinsamen Kindern in Südafrika. Trennungsgerüchte dementierte sie jedoch indirekt immer wieder - und gab gesundheitliche Gründe für ihren langen Aufenthalt in ihrer Heimat an. Aktuell erholt sich die Fürstin von einer vierstündigen Operation. Albert erklärte, demnächst zusammen mit den Zwillingen Jacques und Gabriella zu Charlène zu reisen, um sie während ihrer Erholungszeit zu unterstützen.

Trotz des demonstrierten Zusammenhalts hat die lange räumliche Trennung des Fürstenpaares zuletzt für jede Menge Spekulationen gesorgt. Boulevardmedien und Internet-Nutzer mutmaßen, dass das Paar vielleicht nur versuche, ein bevorstehendes Ehe-Aus zu verschleiern. Die österreichische, selbsterklärte Grimaldi-Kennerin Christa Mayrhofer-Dukor gießt nun Öl ins Feuer. Sie behauptet zu ahnen, dass sich das Paar schon bald scheiden lassen wird.