Fürstin Charlène: Verzweifelte Video-Botschaft aus Südafrika

Fürstin Charlène von Monaco befindet sich seit März in Südafrika. Nach Monaco werde sie voraussichtlich erst im Oktober zurückkehren, so Alberts Ehefrau kürzlich in einem Interview. Gesundheitliche Gründe seien der Grund für ihre lange Abwesenheit vom Fürstenhof. Aufgrund einer Nebenhöhlenentzündung hätten ihr Ärzte davon abgeraten, zu fliegen.

Neue Video-Botschaft von Fürstin Charlène

In einem Video-Interview mit South Africa Radio 702 hatte sich die monegassische Fürstin vor wenigen Tagen erstmals nach längerer Zeit mal wieder vor laufender Kamera gezeigt. Ihr Gesicht wirkte dabei merklich verändert, was Spekulationen um eine heimliche Beauty-Op der engagierten Zweifachmama anheizte.