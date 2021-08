Kann Fürstin Charlène nun endlich zum ersten Mal sie selbst sein?

Das Palastleben soll Charlène nie glücklich gemacht haben, berichten Medien immer wieder - seit sie und Albert sich vor zehn Jahren in einer pompösen Zeremonie das Jawort gegeben haben. Immer wieder ist da etwa von Krisengerüchte die Rede, die das Paar nie bestätigt hatte.

Fürstin Charlène sitzt nach früheren Angaben seit einem Vierteljahr aktuell mit einer Hals-Nasen-Ohren-Entzündung am Kap fest und darf daher nicht fliegen. "Das ist mein längster Südafrika-Aufenthalt, seit ich 2007 nach Monaco übersiedelte", sagte sie dem südafrikanischen Magazin You.

Charlène, die mit dem 20 Jahre älteren Fürsten Albert II. (63) verheiratet ist, war in das Land am Südzipfel Afrikas gereist um sich gegen Nashorn-Wilderei einzusetzen. Im Rahmen ihrer Reise hatte die Fürstin ein Naturreservat in Südafrika besucht, in dem Ranger Nashörner zum Schutz vor Wilderern enthornen. Geboren wurde sie 1978 im heutigen Simbabwe, mit zwölf Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Südafrika. "Ich bin afrikanisch. Das ist meine Heimat, wird es immer sein. Das ist in meinem Herzen, in meinen Adern", sagte sie einmal.

Familie und Sport spielten in Charlènes Jugend eine wichtige Rolle: "Wir sind eine sehr gefestigte Familie, meine Brüder Gareth, Sean und ich sind rund um die gleichen Werte erzogen worden - denen, die der Sport uns gegeben hat." Als Profi-Schwimmerin nahm sie sogar an den Olympischen Spielen 2000 in Sydney teil. Auch Albert lernte sie im Jahr 2000 bei einem Schwimmwettkampf in Monaco kennen. Die Liebe zum Sport habe sie zusammengebracht, erzählte Fürst Albert einmal in der US-Sendung "In Depth". "Aber es ist auch ihr Charakter, ihre Begeisterung und ihre Liebe zum Leben." Um die Wette geschwommen seien sie übrigens noch nie, erzählte der Herrscher des Mini-Staats am Mittelmeer: "Ich denke, wir wissen alle, wie das ausgehen würde."