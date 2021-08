William & Kate veröffentlichen neues Foto von Prinzessin Charlotte

Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate haben auf Instagram und Twitter ein neues Foto ihrer Tochter Charlotte veröffentlicht. Das Bild, auf dem die Sechsjährige einen Schmetterling begutachtet, entstand im Rahmen ihres Engagements für die "Butterfly Count"-Initiative. "...weil sie nicht nur schöne Kreaturen sind, sondern auch extrem wichtig sind. Schmetterlinge sind sowohl als Bestäuber als auch als Bestandteil der Nahrungskette lebenswichtige Bestandteile des Ökosystems", ist neben dem Bild zu lesen. Bei dem Tier handelt es sich übrigens um einen Admiralfalter.

Weniger Schmetterlinge befürchtet

Damit forderten die Royals die Briten auf, sich an einer großen Schmetterlingszählung zu beteiligten. Die Zählung hatte am 16. Juli begonnen und sollte noch bis Sonntag laufen. Per App können die Teilnehmer Sichtungen von Schmetterlingen melden. Umweltschützer fürchten, dass sich ein warmer April mit anschließendem Kälteeinbruch im Mai arg auf die diesjährigen Zählen ausgewirkt haben könnte.