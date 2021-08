Trennungsgerüchte nehmen zu: Charlène könnte bei Scheidung Kinder verlieren

Zuletzt wurde von Seiten der Boulevardpresse auch Albert vorgeworfen, dass er seine Frau nicht besuche. Obwohl der Monegasse einen Privatjet besitzt, hat er Charlène lediglich Anfang Juni einen bisher einmaligen Besuch mit den Zwillingen abgestattet. Selbst am 10. Hochzeitstag am 1. Juli blieb ein Besuch Alberts bei seiner Frau in Südafrika aus. Die Fürstin hat in der Zwischenzeit erklärt, dass Corona einen erneuten Besuch Alberts erschwere. Nur kurz darauf zeigte sich der Fürst dann ohne seine Frau bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Es sei angenommen worden dass Charlène mit Albert und den Kindern nach deren Besuch im Juni nach Monaco zurückreisen werde, wird eine Quelle zitiert. "Aber als dies nicht geschah, begannen die Alarmglocken besonders laut zu schrillen". Charlènes Rechtfertigungen und ihre Liebes-Beweise an Albert in den Sozialen Medien würden "hohl und distanziert" klingen, wird der 43-Jährigen vorgeworfen. "Fast so, als möchte sie nicht als Bösewicht in all dem dargestellt werden."