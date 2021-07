Fürstin Charlène meldet sich auf Instagram: Botschaft an Albert?

Fürstin Charlène und ihr Mann Albert II. von Monaco durchleben derzeit eine "herausfordernde Zeit" - wie Charlène vor Kurzem in einem Interview gestand. Die letzten Monate musste die ehemalige Profischwimmerin ohne ihren Mann und ohne ihre gemeinsamen Kinder Jaques und Gabriella in Südafrika verbringen. Grund für die räumliche Trennung sind offiziellen Angaben zufolge gesundheitliche Probleme der Fürstin: Nachdem Gerüchte um eine mögliche Ehekrise oder gar bevorstehende Scheidung laut geworden, erklärte Charlène, dass eine Infektion ihre Heimreise erschwere, nachdem sie sich vor ihrer Reise einem Sinuslift und einer Knochentransplantation unterzogen hatte. Zuvor hatte der Palast bekannt gegeben, dass sich die zweifache Mutter mehreren Eingriffen unterziehen musste.

Charlène teilt Video von Hochzeits-Song

Trennungsgerüchte dementierte Charlène, die am 1. Juli zum ersten Mal ihren Hochzeitstag ohne Albert verbracht hat, allerdings. Sie vermisse ihren Mann und ihre Kinder. Albert sei ihr in dieser schweren Zeit eine wichtige Stütze, betonte sie in einem Interview. Und auch das jüngste Instagram-Posting der 43-Jährigen wirkt wie eine Liebeserklärung an ihren Mann.

Sie teilte ein Video einer Sängerin, die offenbar das Hochzeitslied von Fürstin Charlène und Fürst Albert vorträgt. "Liebe Freundin Aloise, Danke, dass du dich an unser Hochzeitslied erinnerst", schrieb Charlène unter den Clip. Der Text des Liedes ist ausgesprochen rührend. So lautet unter anderem eine Zeile übersetzt: "Mein ganzes Herz gehört dir und sogar noch mehr, je weiter die Zeit verstreicht."