Am 3. Juni, dem Fronleichnamsfest, zeigte sich Albert ebenfalls alleine mit seinen Zwillingen auf dem Palastbalkon. Beschützend legte er auf veröffentlichten Fotos den Arm um seine Kinder. Kurz darauf besuchte der Monegasse zusammen mit seinen Kindern ein Rugby-Spiel im Fürstentum. Seinen 10. Hochzeitstag am 1. Juli hat Albert erstmals ohne seine Frau verbracht. Es ist naheliegend, dass er den besonderen Tag ebenfalls mit seinen Kindern verbrachte. Am 9. Juli trat Albert einmal mehr ohne seine Frau auf: Beim IAAF Diamond League Meeting im Louis II Stadion in Monaco blieben die Zwillinge stets in seiner Nähe.