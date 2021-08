Fürstin Charlène von Monaco: Indiz dafür, dass sie schwindelt?

In den sozialen Medien fragt man sich aber schon länger, ob die Fürstin in Bezug auf ihren langen Südafrika-Aufenthalt vielleicht ein bisserl schwindelt. So wundert man sich etwa: Warum ist die monegassische Landesfürstin vor ihrer letzten OP nicht einfach mit dem Schiff nach Monte Carlo gereist? Wo sie doch beteuert hatte, wie sehr sie ihren Mann und ihre Kinder vermisse.

Immerhin gilt ihr Gatte Albert als Fürst von Monaco als wohlhabender Mann. Das Vermögen des Fürsten wird auf zwischen 830 Millionen und 1 Milliarde Euro geschätzt. Dass er seine Frau nicht einfach mit einem Schiff holen ließ, halten viele für ein Indiz dafür, dass das Ehepaar in Bezug auf seine lange räumliche Trennung eventuell doch nicht die ganze Wahrheit erzähle. Zudem seinen weder Flug- noch Schiffsreisen verboten, solange man sich an die Corona-Einreiseverordnungen hält.