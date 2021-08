Charlène: Erstes Wiedersehen mit Zwillingen und Albert seit Monaten

Nachdem sich Fürstin Charlène von Monaco bereits vor ihrer Reise nach Südafrika einer Straffung der Nasennebenhöhlen und einer Knochentransplantation im Kiefer unterziehen musste, verkündete der Palast, dass Alberts Ehefrau eine weitere Operation bevorstehe. "Fürstin Charlène wird sich heute, Freitag, den 13. August, einer vierstündigen Operation unter Vollnarkose unterziehen", zitierte aus einer Pressemitteilung des Palastes. Weitere Details zu der OP wurden keine bekannt gegeben.

Seit Monaten hat Charlène Kinder nicht mehr gesehen

Die gebürtige Südafrikanerin war im März in ihre Heimat gereist. Ein Rückflug sei wohl erst im Oktober möglich, hatte sie vor Kurzem erklärt. Nun wird sich die monegassische Fürstin von ihrem Eingriff wohl erst erholen müssen.

Ihren letzten offiziellen Auftritt in Monaco hatte die einstige Profischwimmerin im Jänner absolviert. Seitdem glänzt sie mit Abwesenheit. Ihre Kinder und ihren Ehemann hat Charlène inzwischen seit Monaten nicht mehr gesehen. Anfang Juni hatte Albert seiner Frau einen einzigen Besuch mit den Zwillingen in Südafrika abgestattet - was Trennungsgerüchte um das Ehepaar anheizte.