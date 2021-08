Fürstin Charlène: Sie muss sich weiterer vierstündiger OP unterziehen

Voraussichtlich bis Oktober werde Fürstin Charlène noch in Südafrika bleiben müssen, hatte sie kürzlich erklärt. Nachdem Alberts Ehefrau im März in ihre Heimat gereist war, sitze sie aus gesundheitlichen Gründen in Südafrika fest und könne vorerst nicht nach Monaco zu ihrem Mann und ihren beiden Kindern zurückkehren.

Fürstin Charlène muss erneut operiert werden

Die 43-Jährige leidet seit Monaten unter einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion. Bereits vor ihrer Reise musste sich die ehemalige Profisportlerin beireits einer Straffung der Nasennebenhöhlen und einer Knochentransplantation unterziehen. Die Operation sei nötig gewesen, weil sie ein Zahnimplantat brauchte, jedoch nicht genug Platz im Kiefer hatte. Nun hat der Palast bekannt gegeben, dass Charlène erneut operiert werden müsse: Laut einer Pressemitteilung des Fürstenpalastes wird sich die Fürstin am Freitag (13. August) einer vierstündigen Operation unter Vollnarkose unterziehen.