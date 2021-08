Charlène feiert Wiedersehen mit Albert und Zwillingen: Erste Familienfotos seit Monaten

Mittlerweile sind die drei in Südafrika angekommen. Auf den nun veröffentlichten Familien-Schnappschüssen hat sich die Fürstin erstmals nach ihrer Operation gezeigt. Auf den Bildern ist die Fürstenfamilie in der Natur zu sehen. Sowohl Charlène als auch Albert lächeln beide in die Kamera - auch wenn der Fürst einen etwas müden Eindruck macht. Charlène hingegen merkt man an, wie sehr sie sich darüber freut, ihre Kinder endlich wieder an sich drücken zu können: Auf einem der Fotos hält die Fürstin ihre Tochter liebevoll im Arm. Auf einem anderen Bild umarmt Jacques seine Mama.