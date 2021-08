Innige Kuschel-Fotos mit Albert: Blick auf Charlène gibt Grund zur Sorge

Im März war die gebürtige Südafrikanerin Charlène in ihre Heimat gereist, um sich für den Tierschutz stark zu machen. Ihr Aufenthalt hätte ursprünglich nur wenige Tage dauern sollen - doch daraus wurden Monate, in denen die Fürstin ihre Familie nicht mehr gesehen hat. In einem Interview mit dem südafrikanischen Sender News24 hatte Charlène Mitte Juli erstmals näher ausgeführt, was ihr die Heimreise erschwert. Demnach habe sie eine Infektion bekommen, nachdem sie sich vor ihrer Reise einem Sinuslift und einer Knochentransplantation unterzogen hatte. Ein Sinuslift ist ein zahnärztliche Behandlung, die in manchen Fällen vor dem Einsetzen eines Zahnimplantats durchgeführt werden muss.

Gegenüber South Africa Radio 702 gab dann an zu hoffen, im Oktober nach Monaco zurückzukehren. "Ursprünglich sollte ich zehn bis 12 Tage hier sein, leider hatte ich ein Problem, meinen Ohrendruck auszugleichen. Durch die Ärzte habe ich erfahren, dass ich eine Nebenhöhlenentzündung hatte, und zwar eine ziemlich ernste", erklärte sie. "Es braucht also Zeit, dieses Problem anzugehen, das ich habe." Man könne "keine Heilung erzwingen". "Also werde ich bis Ende Oktober in Südafrika bleiben", so die Fürstin weiter.