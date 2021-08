Internet lästert nach OP über Fürstin Charlènes Aussehen: "Zu viel Plastik"

Fürst Albert ist zusammen mit den gemeinsamen Kindern Jacques und Gabriella zu seiner Ehefrau nach Südafrika gereist, um Charlène nach ihrer Operation beizustehen, der sie sich am 13. August unter Vollnarkose unterziehen musste. Auf Instagram teilte die monegassische Landesfürstin am Mittwoch Familienfotos, auf denen sie mit ihrem Mann und den Kindern zu sehen ist. Für sie ist es das erste Mal seit vielen Wochen, dass sie ihre Kinder wieder in die Arme schließen kann. Immerhin sitzt Charlène bereits seit März aus gesundheitlichen Gründen in Südafrika fest. Über das Wiedersehen mit ihrer Familie zeigt sich Charlène erfreut. "Ich bin so aufgeregt, meine Familie wieder bei mir zu haben", schrieb sie, als sie eine Reihe gemeinsamer Bilder veröffentlichte.

Charlène & Albert: Aufgesetzte Idylle?

Die Reaktionen auf die Familienfotos vonseiten ihrer Follower fallen jedoch durchwachsen aus. Während viele Instagram-Nutzer von einer "schönen Familie" sprechen und Charlène gute Besserung wünschen, fällt anderen auf, dass die Fürstin und Albert nicht ganz so entspannt aussehen.

Vor allem Albert wirkt - trotz seines Lächelns - müde. Seine Stirn liegt in Falten. Auf einem der Fotos stützt er sich an einem Baumstamm ab und blickt zu Boden, anstatt in die Kamera - während Töchterchen Gabriella ziemlich grimmig dreinblickt. "Ihr seht nicht allzu glücklich aus", stellt ein genauer Beobachter fest. "Stellt euch vor, wie besorgt Albert sein muss wegen der Gesundheit seiner Frau", kommentiert ein Fan Alberts besorgten Blick. "Vielleicht hat er einen Jetlag", mutmaßt ein Nutzer. "Zwischen Monaco und Südafrika kann kein so großer Zeitunterschied sein", teilt ein anderer diesem mit.