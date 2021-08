18 geworden: So sieht Fürst Alberts ältester (unehelicher) Sohn heute aus

Nach anhaltenden Trennungsgerüchten und der vierstündigen Operation von Charlène, der sich die Fürstin am 13. August in Südafrika unterziehen musste, hat Fürst Albert nun zur Abwechslung mal Grund zum Feiern: Sein ältester Sohn, Alexandre Grimaldi-Coste, feierte am 24. August seinen 18. Geburtstag.

Alberts ältester Sohn feiert 18. Geburtstag

Es war ein Skandal im monegassischen Palast, als sich Albert zu seinen beiden unehelichen Kindern bekannte. Zuvor hatten ihm deren Mütter gedroht, an die Öffentlichkeit zu gehen. Jazmins Mutter Tamara Rotolo, eine US-amerikanische Kellnerin, war Alberts Sommerflirt. Nicole Coste, Alexandres Mutter, ist eine Flugbegleiterin aus Togo. Sie war angeblich sechs Jahre lang mit dem ehemaligen Enfant terrible des monegassischen Fürstentums zusammen. Coste soll im Juli 1997 als Flugbegleiterin in einem Air-France-Flugzeug auf dem Weg von der französischen Riviera nach Paris gearbeitet haben, als Albert, damals als Passagier mit an Bord, nach ihrer Telefonnummer fragte. Die beiden sollen dann eine geheime Beziehung geführt haben, bis Alberts Vater, Fürst Rainier III., angeblich von ihm verlangte, diese zu beenden.