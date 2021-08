Wohlfühlkilos & Schlabberlook: Bill und Hillary Clinton ernten Spott auf Twitter

Wie jedes Jahr gönnen sich die Clintons eine Auszeit in den Hamptons. Der ehemalige US-Präsident und die einstige First Lady wurden kürzlich von Paparazzi bei einem Strandspaziergang in Amagansett geknipst. Auf den ersten Blick hätte man die beiden aber fast nicht erkannt - was nicht zuletzt an ihrer Aufmachung lag: Die Clintons schlenderten nämlich im Normalo-Look am Strand entlang.

Clintons im Normalo-Look am Strand

Wäre da nicht das Sicherheitspersonal, dass Bill und Hillary Clinton am Strand in den Hamptons begleitete, wären der ehemalige Präsident und die ehemalige US-Außenministerin doch glatt als ganz normales Paar durchgegangen: Während sich Bill Clinton im einem schwarzen T-Shirt, Jeans und mit einer Baseballmütze zeigte, präsentierte sich seine Frau in einem langärmligen Oberteil und Schlabberhose an seiner Seite. Einen Schlapphut hatte sich die 73-Jährige tief ins Gesicht gezogen. Beide trugen Turnschuhe. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, die Bill Clinton und seine Gattin beim gemeinsamen Strandspaziergang zeigen.