William und Kate sind sich der unterschiedlichen Schicksale ihrer Kinder bewusst

Was Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) betrifft, ist sich Lacey nicht sicher: "Wie werden sein jüngerer Bruder und die jüngere Schwester mit den Herausforderungen umgehen, mit denen schon Prinzessin Margaret, Prinz Andrew und Prinz Harry konfrontiert waren?" Damit sie glücklich werden, "arbeiten William und Kate jedenfalls daran, all ihren Kindern zu helfen, einen persönlich erfüllenden Weg zu finden", so Lacey. William und Kate würden als Eltern auf Stabilität setzen. Kate genoss diese Sicherheit in ihrer Jugend, im Gegensatz zu William. Am 31. August jährte sich Dianas Todestag zum 24. Mal.