Hinter den Kulissen: Druck auf Prinz William wird immer größer

Das britische Königshaus sah sich in letzter Zeit mit wesentlichen Veränderungen konfrontiert: Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan haben ihren Dienst als ranghohe Royals gekündigt und sind im vergangenen Jahr in die USA gezogen, wo sie dabei sind, sich zusammen mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet ein selbstständiges Leben abseits des Königshofes aufzubauen. Auch Prinz Andrew, der in den Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verwickelt ist und sich aktuell mit einer Klage wegen sexuellen Missbrauchs konfrontiert sieht, hat seine öffentlichen Aufgaben als Royal niedergelegt.

Dadurch geraten Prinz William und seine Ehefrau immer mehr in den Fokus als Aushängeschilder der Monarchie. Vor allem William werde hinter Palastmauern inzwischen eine zentrale Rolle zugeschrieben. Neben seiner Großmutter Königin Elizabeth und seinem Vater, dem Prinz of Wales, sei der Herzog von Cambridge mittlerweile eine der zentralen Persönlichkeiten innerhalb des Königshauses, so Lacey.