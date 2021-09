Prinz William: "Unsere Kinder werden nicht glauben, dass ich das getan habe"

Nach der langersehnten "James Bond"-Premiere in London geben Prinz William und Herzogin Kate weiter Vollgas: Das Ehepaar besucht aktuell Nordirland, wo sie am gestrigen Mittwoch ein dichtes Programm absolvierten. Das Paar begann den Tag mit einem Besuch auf dem Magee Campus der Ulster University in Londonderry. Später stand auch ein Besuch im City of Derry Rugby Club an - wo sich William und Kate beim Rugby- und Fußball-Spielen versuchten.

William und Kate: Um diesen Aufritt werden ihre Kinder sie beneiden

Bei ihrem Universitäts-Besuch erwartete William und Kate eine wilde Überraschung: Die Cambridges verbrachten auch einige Zeit im Streichelzoo des Campus', wo Kate eine Vogelspinne namens Charlotte und William eine Pythonschlange halten konnte – etwas, das vor allem seinen ältesten Sohn verärgert hätte, wie der Herzog von Cambridge bei dieser Gelegenheit verriet.